Antonio Pavón tilda de "mentirosa" a Magaly Medina: "nunca la he insultado"

Antonio Pavón arremetió contra Magaly Medina luego que la conductora contara que el torero español la insultó.

Según Antonio Pavón, Magaly Medina habría mentido al realizar tal afirmación: “Magaly es una mentirosa. Nunca le he faltado el respeto ni la he insultado", dijo el ex conductor al diario Trome.

Asimismo, la ex pareja de Sheyla Rojas acusó a la 'Urraca' de haber agredido a varias mujeres: "Se da como abanderada en defensa de la mujer y es la que más ha desangrado a las mujeres en ese país. ¡Hipócrita!”.

En tanto, el modelo español aseguró que no se encontraba en estado de ebriedad cuando le envió mensajes a su ex amiga.

"Le dije que no decía la verdad, que es una periodista sin credibilidad. Ella miente con tal de hacer un punto de rating, es capaz de vender a su madre, por eso no tiene amigos ni nadie que la quiera... Creo que debe dejar la televisión y dedicarle más tiempo al psiquiatra", manifestó Antonio Pavón al mencionado medio.

Fuertes palabras

Además, aseguró que Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, tiene una "educación exquisita" y que la conductora "no le llega ni a la suela de los zapatos".

En ese sentido, Antonio Pavón insistió con llamar 'marginal' a su ex amiga: "Es un caballero y la otra, una marginal".

