Anuel AA revela que Karol G terminó con él por WhatsApp (VÍDEO)

Karol G y Anuel AA son una de las parejas más queridas de Latinoamérica tras sus éxitos como "Culpables" y "Secreto". Sin embargo, no todo ha sido felicidad durante su relación, ya que el cantante puertorriqueño reveló en una transmisión en vivo junto a su novia, no menos conocida, que ella lo terminó por WhatsApp.

Los artistas se encontraban realizando un en vivo para dar detalles del nuevo álbum "Ocean" de Karol G, y uno de los temas llamado "Dices que te vas" fue escrito por Anuel, así que por ese motivo contaron la historia de cómo se produjo la letra.

Según contó el 'bebesito', Karol G terminó con él por mensajes de WhatsApp, diciéndole que tenía mucho miedo de continuar con la relación.

“Yo no sé qué hacer. Estoy muy confundida y tengo miedo por todas las cosas negativas que tú tienes encima. Yo siento que es mejor hacer mi vida y tú hacer lo mismo. Así que me bloqueó de WhastApp. Entonces me senté, escribí la canción, se la envié y en tres minutos me llamó llorando, diciéndome cómo podía haber escrito esa canción”, reveló.

Anuel AA se negó a cantar el tema "Dices que te vas", pero Karol G decidió agregarle una respuesta a su pareja, y así lo convenció a interpretar la canción junto a ella.

HAY MÁS...