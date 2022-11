Arantxa Mori no se calló nada y arremetió contra Giuliana Rengifo, quien en la última edición de “El Gran Show” aseguró “estar con la conciencia tranquila”, tras ser acusada de haberse metido en la relación de la cantante con el empresario Eduardo Rimachi.

“Si tuviera la conciencia tranquila... ¿No crees que hubiera aclarado las cosas en el programa? Sin embargo, ella sabe que todo lo que he dicho es cierto y no le conviene responder o decir nada porque se está tomando el tiempo para planear bien su mentira”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Arantxa señaló que Gisela Valcárcel y su producción habrían conversado previamente con Rengifo para saber cuál sería el discurso que le darían al público televidente. Asimismo, señaló que la cantante

“No tiene cómo defenderse, no van a mancharse las manos con una persona como ella. A ella le gusta quedar como una mujer sin valores, no le importa nada con tal de ganar dinero (...) Ella me puede decir llorona o cachuda, pero jamás dirán de mí que le quite el marido a alguien, ni mucho menos dirán que me burlo del daño que hago”, agregó para Trome.

Por otra parte, Arantxa confesó sentirse segura que la vida dará vueltas y que Giuliana Rengifo tendrá ‘su vuelto’ por haber destrozado su relación. “Es la reina de las portadas denigrantes y por tener el título de amante. El karma existe y todo da vueltas en esta vida. Si piensa que ganó, bien por ella. Prefiero vivir tranquila, pero no engañada”, finalizó.

