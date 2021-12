Dentro del ambiente artístico mexicano existen varios actores que mantienen una relacion sentimental, muchos de ellos han trabajado juntos en alguna producción. Si embargo, hay intérpretes que prefieren no compartir sus espacios de trabajos con sus parejas, ese es el caso de Ariadne Díaz, quien confesó que nunca trabajaría con su novio Marcus Ornellas en una telenovela.

Ariadne Díaz, reconocida por su participación en varias telenovelas que han tenido un gran respaldo del público como “La Malquerida”, “La doble vida de Estela Carrillo”, “Malverde”, entre otras, actualmente está casada con Marcus Ornellas con quien tienen un hijo.

La actriz de 36 años y Marcus Ornellas llevan seis años juntos y están muy enamorados. A diferencia de otras parejas como Angelique Boyer y Sebastián Rulli, que ya han protagonizado juntos cuatro telenovelas, Ariadne Díaz afirmó que no se animaría a trabajar con Marcus Ornellas en un melodrama. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

Ariadne Díaz es un reconocida actriz mexicana por su participación en varias telenovelas como “La Malquerida”, “La doble vida de Estela Carrillo” y “Malverde” (Foto: Ariadne Díaz/ Instagram)

¿POR QUÉ ARIADNE DÍAZ NUNCA TRABAJARÍA CON SU PAREJA MARCUS ORNELLAS EN UNA TELENOVELA?

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Tlnovelas, Ariadne Díaz confesó que nunca trabajaría con su novio Marcus Ornellas en una telenovela. “No”, afirmó la actriz mexicana.

“Lo hemos platicado, él dice la misma respuesta”, agregó. Luego, la actriz de “La Malquerida” explicó por qué no compartirían set de grabación con su pareja Marcus Ornellas en una telenovela.

“Son tantas horas, es tanto trabajo [que] yo creo que eso afectaría nuestra relación”, afirmó Ariadne, quien sostiene que cada uno tiene que tener su espacio y respetarlo.

“Al final del día sería como llegar a casa y como no tener nada nuevo de qué platicar. A mí me encanta que él haga un proyecto y llegue y me cuente y yo tenga también mis propias cosas que contarle. Respeto mucho pues cada quien, pero a mí me parece que no sería tan bueno para nuestra relación, como que sí creo que cada uno tendría que tener su espacio”, agregó.

Lo que no descarta Ariadne Díaz es regresar en algún momento a las telenovelas si llegase el proyecto adecuado. En ese sentido, la actriz se sinceró sobre qué cosas extraña y qué no de hacer melodramas.

“Lo que más extraño de hacer telenovelas es la gente y es el público que las ve porque yo nunca he conocido un público más leal, más cariñoso, más que están ahí presentes y al pendiente de ti como artista, entonces esa es una parte que extraño, como poder llegar a la gente”, afirmó Ariadne.

Por otro lado, la actriz mexicana sostuvo que hacer telenovelas demanda mucho tiempo, algo que definitivamente no extraña. “Hay muchas partes que no extraño de hacer telenovelas y eso tiene que ver con la falta de tiempo que tienes cuando haces una novela”, reconoció Ariadne, quien está alejada de la pantalla chica desde el 2018.

“Las novelas suelen ser muy celosas y cuando tienes la oportunidad de hacer un personaje protagónico literalmente hay toda una producción que está detrás de ti y un tanto dependiendo de ti, entonces es una responsabilidad muy grande”, agregó.

Ariadne Díaz, quien cuenta con más de 6 millones de seguidores solo en Instagram, explicó que decidió darse un tiempo para dedicárselo a su familia y probar aspectos nuevos de su carrera. En ese sentido, la actriz de 36 años participó este año en una serie junto a José Eduardo Derbez que se llama “Mi tío”.