¡Increíble! Ariana Grande se tatua letras en japonés sin conocer su significado

Su talento es innegable, su historia es conmovedora pero hasta la más talentosa de las artistas comete errores. Y es que Ariana Grande ahora es el centro de la atención debido a su más reciente tatuaje realizado en su mano.

La cantante compartió una foto en su cuenta de Instagram - la cual borró luego de que sus fans japoneses se percataran del error - en donde mostraba orgullosa su nuevo tatuaje en la mano con "letras" japonesas en las que, según la cantante, se apreciaba el título de su nuevo álbum '7 rings'.

Sin embargo, grande fue su sorpresa al ser increpada por todos sus fans que hablan japonés pues en realidad lo que se había tatuado en la mano significaba "parrilla".

No obstante, la cantante tomó todo el suceso de manera divertida y comentó en redes sociales que le faltaron letras al tatuaje, pero que debido al dolor, no pudo completar la frase pero que es super fan de las parillas. Así mismo señaló que debido al roce constante de sus manos con cualquier superficie, si ese tatuaje se llega a borrar, no le pesará tanto.

