¡Un paso atrás! Armonía 10 decidió cancelar su concierto presencial que se iba a realizar este 10 de enero en un local de Comas. Así lo dio a conocer, Walter Arturo Lozada Floriano, gerente general de la agrupación de cumbia.

La decisión de cancelar la presentación se tomó tras no recibir la aprobación de la Municipalidad de Comas.

“Como soy gerente, es posible que le diga que ya no vamos a ir. Se lo doy en exclusiva. Voy a llamar (al empresario que los contrató) y le voy a decir que lamentablemente ya no vamos a poder ir. Tenemos un prestigio de 49 años. Armonía nunca ha estado metido en ‘dimes y diretes’ ni figuretismo ni ampays”, indico para el diario El Popular.

“Como hermano mayor y como cabeza de esta empresa ya he tomado la decisión, he preferido no ir para seguir haciendo de esto una comidilla. A nosotros no nos gusta que nos toquen el nombre”, agrego.

Recordemos que muchas críticas surgieron en redes sociales luego que la agrupación peruana “Armonía 10” anunciará que el próximo 10 de enero ofrecería su primer concierto presencial, después de varios meses de para a causa de la pandemia del Coronavirus.

