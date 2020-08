Pese a que ya pasaron varios meses desde que Alejandra Baigorria decidió terminar su relación con Arturo Caballero, el empresario venezolano no ha dejado de demostrar su cariño hacia la “rubia de Gamarra”.

Esto ocurrió en una de las publicaciones más recientes de Alejandra Baigorria, justo cuando Said Palao había comentado una imagen de la empresaria.

“Linda”, escribió Said Palao en la foto de Alejandra Baigorria. Por su parte, Arturo Caballero sorprendió al realizar un extraño comentario etiquetando al estilista de la participante de “Esto es guerra”.

Fotos: Instagram Alejandra Baigorria

Los fans de la chica reality no se quedaron callados y mostraron todo su repudio contra Arturo Caballero.

“Pero cuando le agarrabas el p*** a la otra no comentabas”, “Figureti!” y ”Caes mal amigo, no le jo*** la vida a Ale, tienes esposa e hijos, por acá no pintas nada, desaparece por completo”, son algunos de los comentarios que le hicieron.

Fotos: Instagram Alejandra Baigorria

No obstante, otras personas defendieron a Arturo Caballero asegurando que solo estaba promocionando “algo relativo al trabajo que tienen juntos”.

El empresario chocolatero, por su parte, agradeció a las personas que lo defendieron.

Fotos: Instagram Alejandra Baigorria

VIDEOS RECOMENDADOS

Gino Assereto y Jazmín Pinedo se pronuncian tras dedicarse canciones en EEG

Gino Assereto y Jazmín Pinedo hablan de su relación - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR