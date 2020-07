El actor Arturo Peniche viene atravesando una difícil situación por las muertes de cuatro familiares a causa del coronavirus. Sin embargo, Peniche manifestó su molestia por la “investigación” de un programa mexicano, donde afirmaron que él también estaba contagiado de COVID-19.

Es así que decidió usar su cuenta de Instagram para desmentir la noticia. “Voy a ser breve, directamente para el Señor Fabián Lavalle. No estoy contagiado de COVID-19, estoy muy bien”, inició el mexicano.

Luego explicó que el programa del conductor Lavalle, “Chismorreo TV” publicó una nota donde afirmaban que Peniche también padecía la enfermedad. “El señor dice que en su programa hacen investigación a fondo, pues que investiguen bien o me llamen por teléfono al menos para cerciorarse”, explicó mostrando su molestia.

“Tengo familiares que sí están enfermos, pero están en Mérida (estado de Yucatán), no en Ciudad de México. He tenido decesos por el COVID-19 en mi familia, sí, pero yo no estoy contagiado”, aseguró.

Es así el reconocido artista que le pidió al conductor de televisión que sea más serio con la información que brinda a su público. “Tómate la molestia de marcarme, yo te contesto. Sabes que te quiero, te respeto, pero es una mentira lo que están diciendo”, concluyó.

