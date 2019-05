Encuentran muerto en su departamento al maquillador Guillermo Sandoval (FOTOS)

Koky Belaunde confirmó, mediante su cuenta de Facebook, la muerte del conocido maquillador Guillermo Sandoval, recordado por participar en Utilísimas.

"Tengo la penosa misión de comunicar a todos ustedes el sensible fallecimiento de mi gran amigo de años que es el famoso eximio maquillador GIM,visagista de las mujeres más elegantes de América", señala en parte de su mensaje.

"Hay cosas que no queremos que pasen pero tenemos que aceptarlas cosas que no queremos saber pero tenemos que aprender de ellas, y hay personas que no que remos vivir sin ellas, pero tenemos que dejarlas ir", finaliza el sentido mensaje.

TV Perú llegó hasta el lugar y afirmó que se lo encontró muerto en el lugar. El vigilante del edificio afirmó que llegó la mamá o hermana hasta el lugar pero nadie abría, por lo que luego entro con una llave que tenía otra persona, encontrando la triste escena.

La policía está aún en el lugar y no se descarta una muerte natural.

HAY MÁS...