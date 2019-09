Génesis Tapia y Jhon Kelvin se volvieron a ver en el programa “Válgame Dios” luego de que ella revelara en “El Valor de la Verdad” de que tuvieron un “choque y fuga” en un viaje de trabajo a Chimbote.

Jhon Kelvin llegó con rosas para Génesis Tapia y se las entrego por la amistad que tienen, sin embargo, le hizo saber su molestia por revelar cosas que deben quedar en el pasado.

“Yo estoy bien incómodo. El detalle de las rosas es por la amistad entre los dos. Segundo, ella sabe que los dos somos bien directos, yo estoy bien molesto con ella porque no sé a que viene hablar ella de mí ahora, después de tantos años. A mí me incomoda, me fastidia, no me gusta”, dijo Jhon Kelvin frente a cámaras.

“Jamás hablaré de lo que hice o hago porque un caballero no tiene memoria”, añadió el cantante de cumbia, por lo que Génesis Tapia intentó que siga fastidiado. “Yo sé que te ha molestado, pero lo del viaje no lo dije por ti, sino en Chimbote”.

Por su parte, Kurt Villavicencio confirmó lo revelado por Génesis Tapia y Jhon Kelvin en “El Valor de la Verdad”. “Yo subía a mi habitación y veo a Jhon Kelvin bien parado en la habitación de Génesis Tapia. Yo no sé que hacían a las 3 de la mañana en la habitación”.