Tras la detención de Sofía Franco la noche del domingo, Álvaro Paz de la Barra sorprendió a todos al anunciar que estaba separado de la conductora desde hace un mes.

Sus declaraciones han generado polémica en las redes sociales, donde se ha criticado al alcalde de La Molina por hablar de esta separación en un momento complicado para su todavía esposa.

Y aunque Sofía Franco también ha confirmado el fin de su relación con Álvaro Paz de la Barra, hace solo tres días decía lo contrario.

En el programa “Más vale tarde”, conducido por Mathías Brivio, Sofía Franco habló de su esposo como si no hubiera ningún problema entre ellos.

“Siempre apoyo también a mi esposo con el tema de sus responsabilidades sociales y lo que me corresponde a mí como esposa y mujer, pero lo hago con gusto, con ganas, con amor”, señaló.

“¿No es complicado ser esposa de un político?”, le preguntó Brivio. “Parecería que sí ¿no? Por lo que vemos”, señaló Sofía Franco.

Asimismo, afirmó que no tenía aspiraciones de postular al Congreso: “No, ahora no; tampoco tengo un programa que digo en tres años lo voy a hacer, no. Me gusta ayudar, es una fundación sin fines de lucro”.

