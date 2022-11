Este 14 de noviembre de 2022, la periodista Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al contar que ya armó su árbol de Navidad pese a que todavía faltan varias semanas para esta fiesta.

Según la ‘urraca’, se adelantó porque le gusta mucho la Navidad: “No podía esperar más! Una de mis épocas favoritas del año ¿Ustedes ya armaron su arbolito? ¡Feliz inicio de semana!”.

Junto al mensaje, Magaly Medina compartió el video donde se ve su hermoso árbol de Navidad decorado con adornos en tonalidades doradas, así como a la periodista luciendo un vestido rojo al ritmo de ‘All I want for Christmas is you’.

La peor Navidad de Magaly Medina

Hace algún tiempo, Magaly Medina sorprendió al publicar un ‘storytime’ en su canal de YouTube donde habla de lo que fue la peor Navidad de su vida, la cual la pasó en prisión después de perder un juicio contra Paolo Guerrero.

“Me encanta la Navidad desde que era niña y no teníamos pavo, no había pollo, no había panetón por diferentes razones, siempre me ha gustado. Desde que soy adulta y desde que me valgo por mí misma, la Navidad en mi casa siempre ha sido un acontecimiento. Pero con esas ganas con las que yo año tras año siempre he preparado la Navidad, la Nochebuena para mi familia, tuve yo alguna vez que pasar una noche, la más triste de mi vida hasta el momento, en la que la pasé sola, alejada de todos ellos, porque estuve en prisión”, contó la ‘urraca’.

Según contó Magaly Medina en ese video, desde la cárcel alistó todo para las fiestas navideñas en su casa: “Yo sentía que en mi casa nadie iba a poder desenvolverse para esa cena y que mis papás iban a estar tristes, no iba a estar yo, no iban a tener un pavo rico que comer, así que decidí hacerlo todo, preparar todo como si yo fuera a pasar Navidad con ellos (...) mi ansiedad crecía día a día conforme se acercaba esa fecha porque no podía pensar en que esa Navidad no iba a estar yo en casa junto a mis papás”.

“Yo tenía la ligera esperanza de que ese 24 en algún momento del día la puerta de esa prisión se iba a abrir para yo salir, puse todas mis cosas, las empaqué (...) me decían mis abogados que debía de esperar, que sí salía, de todas maneras salía”, contó Magaly Medina.

“Dieron las 5, las 6 de la tarde y esa orden de salida nunca llegó. Así que ese día, de verdad, me importó tres pepinos la Navidad, porque a las 6 de la tarde que la puerta se cerró (...) para mí el día se había acabado, el día era negro”, recordó la periodista.

“Era la primera vez en mi vida, en toda mi vida, desde que nací, que no la iba a pasar con mis padres y con mi hijo. Entonces sí fue una Navidad dura, durísima”.

