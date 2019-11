La empresaria Melissa Klug reapareció un día después de que su segunda hija, Samahara Lobatón, publicara un extenso mensaje en donde dejó en claro las diferencias que existen con su madre en medio de las discusiones que hay con el futbolista Jefferson Farfán.

Tras el polémico mensaje, a Melissa Klug no se le había visto y solo se había expresado al respecto a través de un comunicado a la opinión pública. Sin embargo, un día después, la “Blanca de Chucuito” decidió usar su cuenta de Instagram.

Melissa Klug apareció en sus Instagram Stories, pero no para hablar de estas supuestas diferencias que se viven dentro de su familia, sino para promocionar una iniciativa por Navidad.

Horas después, Melissa Klug volvió a usar su red social para compartir un emotivo mensaje referente al amor desinteresado.

Un día antes y a través de un comunicado, la empresaria dejó en claro que no se pelearía con su hija tras la publicación de un mensaje que no se ajustaba con la verdad.

"Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, escribió Melissa Klug.