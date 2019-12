La modelo y actriz, Vanessa Jerí, viene compartiendo mediante su cuenta oficial de Instagram parte del proceso de ser madre, entre el embarazo y ahora el post parto, sorprendiendo a sus seguidores con unas fotografías donde se le ve con un cuerpo de infarto.

“En todo mi embarazo subí 8kg y a la semana que di a luz baje 7kg. ¿Faja si o no? Si no te lo recomienda un especialista, no es necesario usarlas después del parto. Las fajas son buenas para moldearte la figura y ocultar esos “rollitos” fastidiosos y nada más. La grasa abdominal sólo se reduce con una dieta saludable y ejercicios”, publicó en sus redes la popular ‘Chica terromoto’.

Recordemos que Vanessa quedó embarazada a los 39 años, y que durante la etapa de gestación tuvo que pasar por un momento muy duro para ella, debido a la muerte de su madre.

La actriz actualmente se encuentra separada del medio farandulero y de las cámaras de televisión, ya que indica que está atravesando la mejor etapa de su vida y quiere disfrutarlo al máximo.

Además, Vanessa Jerí resaltó el apoyo que viene recibiendo por parte de su pareja y padre de su hijo, Raúl González.