Gisela Valcárcel anunció que Renzo Schuller es el nuevo “jale” de América Televisión.

A través de sus redes sociales, la conductora de “El artista del año” reveló que Renzo Schuller trabajará en este canal, aunque no precisó qué actividades realizará. Sin embargo, el canal confirmó que trabajaría en el programa de la ‘Señito’.

“Aquí empieza una nueva aventura , bienvenido @schullerrenzoof”, escribió Gisela Valcárcel en un video donde se observa al ex conductor de Combate realizando una grabación.

“Renzo Schuller llegó a América y de la mano de Gisela Valcárcel”, indicó el canal en Instagram.

Recordemos que Gian Piero Díaz, ex compañero de Renzo Schuller, se encuentra trabajando en América Televisión desde hace varios meses. Él fue presentado como conductor de Esto es guerra, la competencia directa de Combate, por lo cual fue muy criticado.

Hace solo unos días, Renzo Schuller desató la polémica al hablar sobre su experiencia en Combate: “Conocí mucha gente que hasta el día de hoy quiero y valoro mucho, pero me sirvió también para darme cuenta de muchas cosas, que no necesariamente todos son tus amigos porque no es así”.