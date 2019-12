Pedro Loli causó polémica el último fin de semana al llorar en vivo en el set de “El dúo perfecto” tras las acusaciones de infidelidad en su contra.

Las lágrimas de Pedro Loli consiguieron levantar el rating del reality de baile, que lideró en sintonía durante el sábado.

Con 16 puntos de rating “El dúo perfecto” fue el programa más visto del fin de semana, seguido por “El reventonazo” con 12.5.

Durante el programa, Pedro Loli lloró en los brazos de Gisela Valcárcel e incluso pidió disculpas, aunque no admitió su infidelidad.

“Lo único que yo quiero decir es que no me importa absolutamente nadie, nadie más que mi familia. Lo que quiero es pedirles disculpas por el mal rato, por la exposición, porque ellos no se merecen esto (...) las explicaciones del caso solo se las merece mi familia, nadie más”, señaló en ese momento.

De otro lado, el domingo fue para “Cuarto Poder” con 12.9 y "Mi mamá cocina mejor que la tuya” con 11.8.