Bettina Gallo, la expareja de Kike Márquez, se pronunció luego que se hizo oficial la separación del padre de sus hijos con Génesis Tapia.

Lejos de pronunciarse o burlarse, Bettina Gallo aseguró que la vida personal de Kike Márquez no le importa, pero sí le pidió que cumpla con la manutención de sus hijos.

“No me interesa su vida de él. Si está bien o está mal, lo único que le pido es que cumpla con sus hijos porque no lo hace. Pero el resto, en verdad, no me interesa”, señaló la expareja de Kike Márquez al programa ‘Válgame Dios’.

Según Bettina Gallo, Kike Márquez no ve a sus niños desde el mes de febrero. “No los ve porque vive lejos. Seguramente no tiene, no puede”, sostuvo.

Además la joven indicó que Kike Márquez no deposita el dinero desde hace varias semanas: “Más o menos un mes y medio, ya va a ser otra quincena porque nosotros tenemos conciliación quincenal y está dándome lo que él puede”.

Por su parte, Kike Márquez admitió que no ve a sus hijos pero que sí cumple con la manutención: “Es correcto porque yo no vivo allá. No vivo en Tarapoto, vivo en Lima (...) en estos meses, el tema financiero ha estado un poco complicado”.

En tanto, Génesis Tapia criticó a Bettina Gallo por opinar en medio de su separación: “Ella siempre ha tratado de buscar cámaras, de agarrarse y de hacer la vida imposible (...) con ella yo no tengo ni tendré nunca porqué tener una relación”, señaló.