En su reciente participación en “El valor de la verdad”, Fabio Agostini hizo fuertes declaraciones sobre su expareja Mayra Goñi. Días atrás, su hermano Bruno dejó entrever que el modelo español y la actriz peruana se habrían visto recientemente, pese a que ella tiene un romance con Nesty.

Al ser consultado por estas revelaciones, el cantante cubano se negó a comentar. “De Fabio no voy a hablar, no voy a responder de Fabio”, dijo Nesty tras la última gala de “El artista del año”.

Pero él (Fabio) dice que Mayra es celosa...

Mayra es celosa, yo también soy un poquito soy celoso pero ella me ganó.

Confía en Mayra

Según Nesty, estas declaraciones no han afectado su relación: “La relación va siempre para mejor, yo confío mucho en Mayra”.

“Aquí cada quien tiene sus opiniones así que no pienso que deben afectar en nada mi relación”, agregó.

El cubano restó importancia a las declaraciones de Fabio Agostini: “Desde que estoy con Mayra me he visto envuelto en rumores, la gente siempre va a hablar bien o mal, al final el trabajo de nosotros es encerrarnos en nuestra burbuja y si todo está bien ahí, no tenemos por qué dejar que lo exterior afecte la relación. Así pienso yo, hable lo que hable él”.

El cantante respondió “amén” cuando le recordaron que “lo que no fue en tu año, no hace daño”.