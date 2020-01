Yahaira Plasencia fue abordada por la prensa, quienes le preguntaron por el hilo rojo que normalmente usa en su muñeca y que según especulan, sería obsequio de su expareja, Jefferson Farfán.

La “Patrona” fue directa con el reportero que le preguntó para luego pedir que dejen de especular porque las cosas están bien. “¿Tú no lo ves? Ustedes saben siempre la uso, ¿para qué lo voy a mostrar?. No sé por qué están especulando si se ha acabado o no. Todo está súper bien”, dijo.

Yahaira Plasencia habla sobre Maritza Rodriguez

En tanto, cuando le preguntaron si había existido “cobardes” en su vida, como se llama su nuevo tema a estrenarse el 30 de enero, Yahaira Plasencia lanzó una carcajada. Luego habló de su canción. “Yo creo que es lo que vende más y la canción es súper chevere, bien bonita”.

Yahaira Plasencia dejó en claro que por el momento está muy ocupada con toda la difusión y promoción de su nueva canción, por lo que evitó responder si iría al estreno de la película de Jefferson Farfán y menos si invitaría a Sergio George. “Se vienen cosas chéveres, vamos a estar todo full”, puntualizó.

