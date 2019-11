Yahaira Plasencia apareció en “El artista del año: el dúo perfecto”, para cantar su canción “Y le dije no” junto a todos los participantes.

Sin embargo, la salsera no pudo evadir las preguntas de Gisela Valcárcel sobre su relación con Jefferson Farfán.

“¿Y si yo te pregunto algo de tu vida privada, tampoco me vas a contestar?”, le preguntó Gisela Valcárcel a Yahaira Plasencia.

Entre risas, la salsera respondió: “Depende de qué pregunta, pues Gise”.

Gisela no perdió la oportunidad y preguntó a Yahaira Plasencia sobre su vida amorosa: “Yo te pregunté la vez pasada si estabas enamorada, nada más quiero que me digas si estás enamorada”.

“Estoy feliz”, le respondió Yahaira.

El viaje a Cuba

Pero eso no fue todo, ya que la ‘Señito’ preguntó a la cantante por su viaje a Cuba. ″El bronceado que te he visto, ese no lo agarraste en Pachacamac en la fiesta", señalo.

En ese sentido, Yahaira Plasencia confirmó que estuvo en Cuba con la ‘Foquita’: “En Cuba y en Miami. Estuve mucho tiempo promocionando el tema por Miami, entonces ahí agarré sol y también en Cuba”.

“Si se puede ser feliz y tener un poco todo completo, un poco de amor y un poco de trabajo”, comentó Gisela.

La salsera admitió que todo lo que hace es para ser feliz. “Yo creo que sí, nosotros... si algo nos hace feliz simplemente hay que hacerlo y vivirlo de la mejor manera, eso es lo principal”, expresó.