El sábado 16 de octubre de 2022, la cantante Selena Gomez y la modelo Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, posaron juntas durante un evento en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Inicialmente se reportó que ambas asistieron a la segunda gala anual del Academy Museum Gala, pero este domingo salieron a la luz tres fotografías de Selena Gomez y Hailey Bieber posando en actitud amical.

Fotos: Tyrell Hampton

De esta forma, Selena Gomez y la esposa de Justin Bieber habrían decidido romper con los rumores de un supuesto enfrentamiento por el amor del cantante, quien años atrás tuvo una relación con Selena.

Asimismo, este acercamiento se da semanas después de que Hailey Bieber hablara por primera vez de Selena Gomez en el podcast ‘Call her Daddy’, donde aseguró que nunca estuvo con Justin Bieber al mismo tiempo que él tenía una relación con Selena.

“Entiendo, nuevamente, cómo se ve desde afuera y hay mucha percepción allí, pero esa fue una situación en la que sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. No estaban en una relación en ese momento, pero, por supuesto, hay una historia muy larga allí y no es mi relación. No tiene nada que ver conmigo, así que lo respeto mucho, pero sé que cerró un capítulo y creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado, seguir adelante, comprometerse y casarse. Seguir con su vida de esa manera”, dijo Hailey Bieber.

“No (estuvo con Justin mientras estaba con Selena). Ni una sola vez. Cuando él y yo alguna vez comenzamos a salir o algo por el estilo, nunca estuvo en una relación, en ningún momento. No es mi carácter meterme con la relación de alguien. Simplemente nunca lo haría. Me criaron para ser mejor que eso”, explicó la modelo.

