Augusto Polo Campos: Vidente pronostica muerte de compositor [VIDEO]

Tras la muerte de Juan Gabriel, el programa Espectáculos invitó a dos videntes para hablar de la partida del cantante mexicano, pero también se anunció una predicción espantosa para Augusto Polo Campos.

El panelista Jean Paul Preciado preguntó por el Augusto Polo Campos, a raíz de una nota de prensa en la que un vidente auguraba su muerte. "Él todavía la está luchando y tiene una fortaleza increíble, hay mucha oración en su familia. Este 2016 todavía va a seguir con nosotros", la tarotista mexicana.

Si embargo, la vidente Carmen Briceño reveló que Augusto Polo Campos acompañaría a Juan Gabriel en el cielo. "Yo veo en mi fuego algo diferente. Se va complicar su situación y veo que el fallece muy pronto", contó.

HIJA MAYO DE POLO CAMPOS DENUNCIA A SUS HERMANOS

“No pienso quedarme de brazos cruzados y ver que algo le pase a mi padre”. Carmen Polo Campos, la hija mayor del popular compositor Augusto Polo Campos, llegó de Miami, Estados Unidos, para denunciar ante la 46 Fiscalía Penal a cuatro de sus hermanos por negligencia y exposición al peligro, pues señaló que su padre está mal desde hace semanas y se negaron a internarlo. Recién el 8 de agosto el creador de “Y se llama Perú” fue internado en la clínica Good Hope de San Isidro con un cuadro de pulmonía e infección urinaria, cuando ella desde hace tiempo señaló el mal estado de salud de su famoso progenitor.

CON FISCAL

Carmen acudió ayer con un fiscal a ver a Polo Campos y no pudo evitar sentirse indignada ante su situación. Aunque no quiso dar nombres de sus hermanos, estos son Augusto Polo Campos Linares Jr, Marco Polo Campos Panchano, Selena Polo Campos Bracamonte y Giomar Polo Belahonia.

“Me enteré el jueves por la noche que mi papá estaba internado, desde hace tiempo mis abogados están viendo este tema porque mis hermanos no me dan razón de nada. La denuncia es para los cuatro que me siguen, los que tomaron la decisión de no internarlo por mayoría y la Fiscalía verá cuál es la razón de su negativa. Mis hermanos menores (Flor Polo Díaz y Cristovals Polo Acosta) no figuran en la denuncia porque sé cómo lo han tratado”, indicó la primogénita deAugusto Polo Campos.

MIRA ESTO

Augusto Polo Campos será homenajeado y su hijo niega rencillas en su familia

¿Florcita Polo se desmayó en programa en vivo? Mira el preciso momento