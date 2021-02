Austin Palao utilizo sus redes sociales para pronunciarse una vez más sobre su salida del reality ‘Esto es Guerra’, el influencer aseguró que no cometió ninguna falta que amerite su salida del programa.

Mediante su cuenta de Instagram, el exintegrante de EEG se mostró muy seguro y respondió a los cuestionamientos de sus seguidores sobre su permanencia en el reality de competencia.

“Lo que pasó si tuve o no una reacción inadecuada. No lo tuve. Lo mismo que dije ante cámaras, lo dije también detrás de cámaras. No hay más que agregar detalles que decir. Si hay un dicho video que me deja mal a mí, bueno que lo pongan no. El que no la debe no la teme”, aseguro Palao.

Tras el informe, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la situación del modelo. El popular “Peluchín” indicó que es evidente que alguien esta mintiendo, la producción del programa o Austin.

Cabe indicar que hace unos días, Austin Palao se pronunció sobre su salida de ‘Esto es Guerra’. El modelo confirmó su salida del reality y aseguró que es un tema cerrado.

“No sé que contarles porque más de uno de ustedes ha visto el programa el último día que estuvo que literalmente me despidieron en vivo, entonces lo que sea vio ese día básicamente es lo que pasó. Creo que no hay nada más que agregar. Para mi es un tema cerrado”, puntualizo.

