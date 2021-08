Durante una conversación con la novel cantante ecuatoriana Andreina Brav, el modelo Austin Palao manifestó en el reality “El Poder del Amor”, que no había tenido muchas citas en su vida y las que tuvo, no llenó sus expectativas.

Como parte de la dinámica del reality internacional, el ex guerrero llamó al popular ‘cuarto rojo’ a la representante de Ecuador para tener una cita de tres minutos. Cuando llegó a la habitación, la joven le confesó a Austin que la primera impresión que tuvo de él era la de un chico “creído” . A lo que el hermano de Said Palao, negó de inmediato y además añadió que le gusta más la personalidad que el físico de las mujeres.

“Sé que todo entra por los ojos. No es que haya salido con muchas chicas, pero he tenido la oportunidad de estar con chicas muy lindas, pero no me llenan, son vacías. No hay temas de conversación, no son divertidas. Todo es muy superficial y la verdad que no va conmigo como para querer algo más” detalló el ex guerrero.

Cabe recalcar que el cantante peruano ha tenido una relación con la guerrera Luciana Fuster y terminaron en el 2018. Meses después el declaró que fue víctima de maltratos de su parte durante el tiempo que estuvieron.

Asimismo, días antes de partil a Estambul, terminó su romance con la joven Gianna Delgiudice, con quien había sido ampayado por el programa Amor y Fuego.

Reality El poder del amor

Austin junto a Shirley Arica está representando al Perú en este nuevo reality que se está grabando en Estambul y tiene como objetivo que las parejas encuentren el amor. Si bien el programa no está siendo bien recibido en Perú, está teniendo éxito en otros lugares de Latinoamérica .

Para darle tu voto, debes ingresar al portal oficial del reality https://www.elpoderdelamor.tv/votar y seleccionar a tu preferido. La página te pedirá acceder con tu cuenta Google o Facebook, y luego completar un captcha, para finalmente hacer clic en “votar”. Ten en cuenta que solo podrás emitir un voto cada vez.





