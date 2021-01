El integrante de ‘Esto es guerra’, Austin Palao, no descartó iniciar un romance con su compañera Rosángela Espinoza, con quien se le va visto protagonizar diversos vídeos para Tik Tok.

Así lo declaró el guerrero en una entrevista para América Espectáculos tras su presentación en el reality donde causó emoción entre sus seguidores.

“Uno no escupe nunca al cielo. Siempre lo digo, no sé qué pase en el futuro, el futuro no existe, así que vamos a ver el presente es el que existe. Vamos a disfrutar el presente”, dijo sonriente Austin Palao.

ZONA POPULAR | Austin Palao no descarta iniciar una relación con Rosángela Espinoza

Y aunque no empieza la competencia, ya se calientan los enfrentamientos entre guerreros y combatientes. Sin embargo, Austín Palao aseguró que no ve como rival a su nuevo compañero uruguayo, Tomi Narbondo.

“No (es un rival). He tenido oportunidad de hablar con él y es un buen chico. Si nos enfrentamos en algún momento bienvenido sea. Me gusta la competencia. Estará buenísimo. Yo salgo a ganar”, señaló Austin Palao.

La competencia en el reality ‘Esto es guerra’ está a punto de empezar, allí se medirán fuerzas entre guerreros y combatientes. Lamentablemente, Mario Irivarren, Karen Dejo y Luana Barrón fueron suspendidos del programa por no respetar las medidas de seguridad impuestas para evitar más contagios por la pandemia del nuevo coronavirus.

