Austin Palao, quien se encuentra en Rusia tras ser eliminado del reality internacional ‘El Poder del Amor’, fue consultado por los rumores de romance entre su expareja Luciana Fuster y Patricio Parodi.

El exchico reality fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le preguntaron sobre los ‘códigos de amistad’ que no habría respetado el popular ‘Pato’. El popular ‘Peluchín’ le preguntó cómo toma la presunta relación de su ex con su amigo.,

“¿Cómo lo tomo? Lo tomo como que ya pasó 3 o 4 años que ya no estoy con ella, soy el ex, del ex, del ex... no sé porque hasta la fecha se me vincula con ella. A ella le guardo buen cariño, de parte de alguien que la amó mucho en su momento, hay respeto y cordialidad”, comentó en ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo le comentó que, por ejemplo, él no podría estar con un exnovio de Gigi Mitre.

“Cada quien ve la vida como mejor le parezca, yo aprendí a no cuestionarme muchas cosas. No esperar nada de nadie, así uno vive más tranquilo”, sostuvo Austin.

Señaló también que no sabe si Patricio ya inició un romance con Luciana: “las cosas que me puedo enterar es por las redes sociales... y bien, si se da (el noviazgo entre ellos) chévere y si no, no pasa nada”.

“Uno vive más tranquilo de esa forma, sin esperar nada de nadie”, agregó.

