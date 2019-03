Los Backstreet Boys cantan en el Festival Viña del Mar (VIDEOS)

Los Backstreet Boys iniciaron su presentación en la quinta fecha del Festival Viña del Mar con una gran ovación de sus fanáticas.

Muy emocionados, los Backstreet Boys dijeron estar felices de haber regresado a Chile después de haber pisado la Quinta Vergara hace 21 años.

Los estadounidense arrancaron su presentación con el tema "Drowning", haciendo gritar a más de una fanática y haciendo llorar a otras tantas.

Los Backstreet Boys cantaron algunos de sus temas antiguos como "I Want It That Way" y "Everybody", pero también interpretaron algunas de sus últimas canciones del álbum DNA del 2018.

