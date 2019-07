​Bad Bunny anuncia retiro de la música: "voy a cancelar todo" │VIDEO

El cantante de trap, Bad Bunny, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar su retiro de la música.

¡Tal como lo leen! Bad Bunny escribió un mensaje, a través de su cuenta de Instagram, donde informa a sus fans que cancelará todos sus shows.

El trapero Bad Bunny explicó que deja a un lado su carrera musical con el fin de protestar ante la crisis que vive su país, Puerto Rico.

Bad Bunny se sumará a las protestas contra el gobierno de turno en su país, en las cuales también están artistas como Ricky Martin, Residente de Calle 13 y Benicio del Toro.

El último 17 de julio, los mencionados artistas participaron en un ultitudinaria marcha en la ciudad de San Juan.

Bad Bunny ofrecerá unos shows más en España y se volverá a unir a las protestas.

"Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al pueblo", señaló el cantante de Mía.

Como se sabe, en Puerto Rico se filtró un chat del gobernador Ricardo Roselló en el que tiene comentarios machistas y homófobos con sus asesores contra otros políticos, periodistas y artistas como Ricky Martin.