La estrella de la música urbana, Bad Bunny, lanzó un álbum sorpresa de 10 canciones titulado Las Que No Iban A Salir (The Ones That Were Not Coming Out) este domingo 10 de mayo al mediodía. En este disco participan las principales figuras del reggaeton aparecen en el álbum, como Don Omar, Yandel, Zion & Lennox y Nicky Jam.

Bad Bunny decidió hacer una fiesta virtual con sus fans a través de su cuenta de Instagram en un LIVE que duró más de tres horas con más de 250,000 espectadores conectados en todo momento.

Durante el directo, el cantante tocó sus canciones favoritas del último disco y quiso mostrar unos temas inéditos que nunca llegaron a salir.

El lanzamiento de este último álbum sorprendió a todos, puesto que el disco “YHLQMDLG” tiene menos de tres meses. En estos momentos, YHLQMDLG es uno de los 10 álbumes más vendidos de 2020 en Estados Unidos y ha sobrepasado los 1.5 mil millones de reproducciones en Spotify.

