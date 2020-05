“Safaera” del puertorriqueño Bad Bunny regresó a las listas de reproducción de Spotify luego que distintos cibernautas reportaron que la popular canción no estaba disponible en plataforma de streaming.

“Ya volvió ‘Safaera’ a Spotify, por si andaban con el pendiente", “A respirar tranquilos porque ‘Safaera’ volvió a estar disponible en Spotify”, “Así como se fue, también regresó” y “No todo son noticias malas, ahora podemos bailar al ritmo de ‘Safaera’”, fueron algunos de los mensajes compartidos en Twitter.

Ya volvió Safaera a Spotify, por si andaban con el pendiente 😂 pic.twitter.com/AHK1MswGVS — Cinthia Alvarado (@Edith_alvarado) May 16, 2020

La plataforma musical se pronunció en redes sociales para explicar porqué ‘Safaera’ no estaba disponible. “Los escuchamos. Se trata solo de un aviso, a veces el contenido se elimina temporalmente debido a cambios en las licencias. Esperamos tenerlo disponible nuevamente y pronto”, escribieron en Twitter.

Por su parte, Bad Bunny expresó su postura al enterarse que su canción no estaba disponible en Spotify en una transmisión en vivo que tuvo con René Pérez (Residente).

“Chico mira, estoy preocupado René, ayúdame, tú tienes experiencia. Me bajaron un tema de Spotify, chico [...] ‘Safaera’, me enteré ahorita [...] Yo sé por qué, pero no voy a decir porque es top secret y se puede armar un bochinche (alboroto)”, explicó el reggaetonero.

