La bailarina Angie Zapata, quien sería la nueva saliente de Josimar, a pesar que este ha negado cualquier tipo de relación con la joven de 17 años, volvió a generar controversia luego que publicara un vídeo en su cuenta de Instagram cuando se encontraba dentro de la habitación del salsero.

En el clip se puede apreciar a la bailarina posando con un filtro mientras hace un gesto con el rostro. En la imagen también se observa que luce un polo holgado de color humo, y en la parte trasera se ve el televisor de la habitación que sería la de Josimar, según comentó la aún esposa Gianella Ydoña.

"Ese es mi cuarto, bueno el que era mi cuarto, lo reconozco por el televisor, por el cuarto, por las sábanas de seda", dijo para el programa de Magaly Medina.

"¿Esta bailarina es bien descarada, no?", respondió la conductora. "No tiene sangre en la cara, ahora le toca a ella, yo ya viví ahí (risa nerviosa)", agregó "la protagonista".

Por otra parte, la expareja de Josimar comentó que el salsero le pide que rehaga su vida, pero ella aún no puede porque cuida a su pequeño. “En su momento sí lo he hecho (le he reclamado), he tenido mis descargas con él, me dice que yo tengo derecho a rehacer mi vida, pero yo todavía no estoy rehaciendo mi vida si cuido a mi hijito 24/7. Yo quiero trabajar, quiero estudiar, pero mi hijito todavía tiene un añito”, comentó.