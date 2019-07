​Bailarina de Josimar y su Yambú también tuvo radical cambio con tan solo 17 años │VÍDEO

El programa Magaly Tv La firme mostró un ampay entre el cantante Josimar y una de sus bailarinas del elenco que lo acompaña.

La jovencita responde al nombre de Angie, la misma muchachita que hace unos años ganó el reality Ven, baila quinceañera.

Angie se ha ido manejando en el mundo del espectáculo luego de ganar dicho concurso. Ella ha integrado también el elenco de Daniela Darcourt.

Con tan solo 17 años, Angie es otra pues luce una figura diferente a como se le veía hasta hace poco. Magaly Medina cuestionó su nueva anatomía y señaló que se habría sometido a un aumento de busto y trasero.

"Me llama la atención, ¿qué tiene ahí (en el trasero)?, pero eso no es natural, la anatomía del trasero no te crece de una forma, pero también parece que se ha aumentado las chichis", dijo Magaly.

"Era planita, delgadita y mírenla ahora, quieren tener los cuerpos de las chicas que están triunfando en el medio. Ese trasero no es natural, ni hablar, miren la diferencia hasta hace un tiempo ella era así (foto del antes), el cuerpo no es como un jardín que le echan un poco de abono y crece", señaló la popular 'urraca'.