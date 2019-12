Tras ser ampayada junto a la pareja de la Tigresa del Oriente, Elmer Molocho, la bailarina Vicky Torero, dio la cara en el programa “Magaly TV La Firme”.

Las cámaras del referido programa los captaron besándose en una fiesta y luego yéndose a un hotel. Ante esta situación, la bailarina lo justifico diciendo que ella estaba despechada porque había visto a su pareja con su exmujer.

Vicky Torero aseguró su accionar, aduciendo que se encontraba borracha y por ello le pidió disculpas a la Tigresa del Oriente. “Si yo lo sé, por eso le pido a la señora Judith, la Tigresa del Oriente, mil disculpas, porque es una muy buena mujer”.

“He estado muy mareada, he estado tomando de cólera, he estado muy mal y Elmer (Molocho) también ha estado muy mareado”, añadió en el programa.

La bailarina de la Tigresa del Oriente aseguró que no le gusta Elmer Molocho o que existan un romance entre ambos. “De mi parte no hay ningún instinto hacia él (Elmer Molocho), no me gusta, ni nada. Yo lo he hecho de cólera”.