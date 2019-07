Barbara Evans, la ex de Paolo Guerrero, se casa con su guapo novio │VIDEO

La ex pareja del peruano Paolo Guerrero, Barbara Evans, anunció que se casará con su novio Gustavo Theodoro. A través de una emotiva publicación en Instagram, la guapa modelo confesó que su sueño siempre fue casarse y ser madre.

"Gente, quem me conhece sabe que meu sonho sempre foi me casar, (e eu nunca tive vergonha disso) ser esposa e Mae! gratidão meu Deus. Nunca desista dos seus sonhos. “Quem acredita sempre alcança" [Chicos, quien me conoce, sabe que mi sueño siempre ha sido casarme (y nunca me avergonzé de eso) ¡ser esposa y madre! gratitud mi dios Nunca abandones tus sueños. "Quien cree siempre alcanza"]"; fue el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

La romántica pedida de mano se realizó en lo alto de la Torre Eiffel, en Francia. La también actriz compartió los emotivos momentos en sus historias de Instagram.

La guapa modelo brasileña mantuvo una relación de varios meses con el delantero peruano y con quien terminó en diciembre de 2014.