La actriz Bárbara Mori reveló por qué después de hace el papel de “Rubí”, no volvió a aceptar un papel en una telenovela. Si bien algo ha dicho sobre el tema, los detalles íntimos de su decisión no se conocían.

La artista de 42 años revela que tomó decisiones destructivas. “Estaba llena de miedo, y creía que no merecía el amor”. “Cuando te sales de esa famosa zona de confort, arriesgándolo todo, para ir en busca de tus sueños lo que generas es un sinfín de posibilidades que te acercan a ellos. Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que la sociedad dice que te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien”. Sin embargo, confiesa que al llegar a su camerino se sentía sola, y lloraba. Así comprendió que ni el dinero ni el éxito te hacen feliz cuando está rota.

Mori relata que le ofrecieron todo económicamente para volver a ser ‘Rubí’, pero dijo no, a pesar de saber que era una gran oportunidad: “La voz de mi corazón me decía que no, que fuera en busca de mi crecimiento personal, de mi crecimiento como artista, que sin duda me llevaría a un crecimiento personal”.

No podemos depender de likes

Actualmente, la actriz uruguaya lamenta mucho que ahora las personas paren tan pendientes de sus redes sociales. “Estamos todo el día distraídos en el celular esperando tener la cantidad de likes que necesitamos. Necesitamos la aprobación de los demás sino estamos ansiosos y deprimidos. Hoy dependiendo del número de nuestros seguidores miden nuestro valor. Eso me parece aterrador. El valor de cada uno de nosotros está en el ser que llevamos dentro", manifestó.

