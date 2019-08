Aunque recién están iniciando las grabaciones del remake de la novela Rubí, muchos se preguntan por qué algunos personajes de la primera entrega volverán a la producción junto a los nuevos actores.

Es por este motivo que la protagonista de 'Rubí', Bárbara Mori salió al frente para revelar por qué no desea salir en esta nueva producción televisiva.

Según la actriz mexicana, no es "fan" de las segundas partes. "No soy fan de eso y menos cuando fue tan exitosa. Con los años siguieron esperando y ahora que la van a hacer me llamaron y seguí en las mismas", declaró para 'El Universal'.

Sin embargo, le deseo todo el éxito del mundo a su colega Camila Sodi. “Yo le doy la patada del éxito a Camila Sodi porque me parece una gran actriz, es una persona a la que quiero mucho y espero les vaya increíble”.

Recordemos que, Bárbara Mori estuvo al lado de Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli. Incluso, fue el primer papel protagónico del actor argentino en México