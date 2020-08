Dada la coyuntura por la que el país y el mundo atraviesan debido al Coronavirus, la Feria Educativa Internacional presenta la plataforma ideal para dar a conocer en forma directa, la oferta educativa y novedades académicas a los estudiantes de últimos años de colegio que desean tener la información directa y de primera mano.

“La crisis nos empuja a reinventarnos, siempre con el fin de seguir apoyando a la educación, siendo un nexo entre las universidades del mundo y los estudiantes peruanos. Contamos con una plataforma ideal para dar a conocer la oferta educativa, ya que muchas de las universidades ofrecen programas de becas para estudiar fuera y por falta de difusión no llega a los estudiantes.”, comenta Jackeline Navarro, organizadora de la feria.

Esta plataforma interactiva permitirá tener la información de primera mano, descargar los catálogos, resolver sus preguntas en el momento, a través de nuestro sistema de chat one to one y así comunicarse de manera simultánea con los representantes de las principales universidades en el mundo.

La Feria Educativa Internacional albergará a un promedio de 15 Universidades e Instituciones Educativas del Perú y el extranjero, así como empresas relacionadas al rubro educativo. Algunas de las universidades que participarán, ofrecen programas de becas para carreras universitarias y maestrías. Entre ellas, figuran: Universidad Ricardo Palma, PUCP, Universidad UCAL, Northeastern university, Fullsail University, Durham College, Langara College, Texas A&M university – Corpus Christi, European University, Savannah College of Art and Design, entre otras.

Este año, la Feria Educativa Internacional tiene como novedad que, las universidades participantes ofrecerán a los jóvenes la posibilidad de hacer un año de estudios de manera virtual y el resto de la carrera en el país o continuar de manera virtual. Y, como de costumbre, sortearán una beca de 4 semanas para estudiar inglés en una prestigiosa universidad de USA, esta vez de manera virtual, entre los visitantes al evento.

La XX Feria Educativa Internacional se desarrollará este miércoles 12 de agosto desde las 12 del día hasta las 7 p.m. El registro es totalmente gratuito y se puede hacer en el siguiente link: www.feriaeducativavirtualperu.com.