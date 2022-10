Karol G recientemente ofreció un concierto a estadio lleno en Los Ángeles, Estados Unidos, donde no solo deslumbró al público con sus mejores canciones, sino que también tuvo de invitada sorpresa a su amiga y colega Becky G.

La intérprete de “Mayores” y “Sin Pijama” fue la encargada de revivir el emotivo momento en el que ambas compartieron escenario en el Crypto Arena de Los Ángeles y le dedicó un emotivo mensaje a su compañera, con quien comparte créditos en el tema “Mamiii”.

“It’s The Real G’s babyyyy. Cuando una está ganando, todas estamos ganando. Proud of you sis (Orgullosa de ti, hermana). Gracias por la invitación”, escribió Becky G junto a algunas fotografías del show que realizaron juntas.

Como era de esperarse, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar en su publicación. En tan solo un par de horas, el post ha conseguido más de 235 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que resaltan su calidad musical y su amistad.

Cabe recordar que la colombiana se encuentra inmersa en su gira “Strip Love” por Estados Unidos. Hasta el momento ha realizado más de 30 shows en diversas ciudades y ha recibido en sus conciertos a celebridades como Carmen Villalobos, Arcángel, Nicky Jam y más.

