​Becky G y el drama que vivió cuando apenas tenía 9 años

Rebbeca Marie Gómez figura en su partida de nacimiento, pero a sus 22 años cumplidos el mundo entero la conoce como Becky G, una joven que se atrevió a decir lo que los hombres presumen en sus letras en el género urbano, mientras que para las mujeres siempre había estado prohibido.

Nacida en Inglewood, California, la muchacha que hace bailar a medio mundo con “Mayores” y “Sin pijama” no tuvo una vida fácil, y ahora que goza de fama y fortuna gracias a la música lo recuerda con orgullo. “Cuando tenía nueve años, mi familia perdió nuestra casa y nos fuimos a vivir al garaje de mis abuelos. Fue difícil, pero creo que aprendí muchas cosas y me ayudó a crecer como ser humano”, recuerda la artista.

(FOTO) Una chica que creció en un barrio y salió adelante con su talento.

Esa experiencia la marcó; no la hizo vulnerable. Tener que ayudar para que su familia saliera adelante y conocer de estrecheces económicas fue la mejor escuela para enfrentar lo que se venía.

(FOTO) Becky G junto a su madre

Becky G sufrió bullying en el colegio

La actuación fue a lo que primero apeló para empezar a salir de ese anonimato que no debe prolongarse para todos los que quieren brillar en el mundo artístico. Participó en cortos, capítulos de series de televisión y comerciales desde muy pequeña. Tenía que contribuir en la casa y todo valía. Mientras eso sucedía, ella daba rienda suelta a sus sueños y aprovechaba oportunidades; pero sus compañeros del colegio no tuvieron mejor idea que atacarla. “Sufrí bullying por salir en la televisión. ¿Qué dirían ahora todos esos? Creo que ellos simplemente no me entendieron. No entendían lo que yo hacía: entretenimiento. No creo que fueran celosos. ¿Celosos de qué? No sabían que, aunque yo estaba en la televisión, estaba viviendo en un garaje, sin dinero, tratando de ayudar a mi familia, con 9 y 10 años. Fue difícil. No podíamos conectar, porque a esa edad yo ya tenía madurez, me sentía segura de mí misma y sabía lo que quería hacer por el resto de mi vida”, cuenta la cantante.

(FOTO) La estrella femenina de la música urbana sabe de pobreza y de lo que es luchar por sus sueños

¿Cómo fue el despegue de la carrera de Becky G?

Pero todo pasa, se supera y hay que darle la vuelta. La jovencita empezó a subir videos suyos en YouTube con covers de populares éxitos y empezó a contactarse con conocidos productores que la llamaban para diversos proyectos. Fue así que terminó colaborando con Cody Simpson en el tema “Wish U Were Here”, Cher Lloyd con “Oath” y Will.i.am en la canción “Problem (The Monster Remix)”. Los temas con Pitbull y J. Balvin y su participación en la gira de Katy Perry le dieron finalmente los pergaminos para su salto a la música urbana en español, que finalmente le ha dado la fama. Hoy se siente como pez en el agua cantando en el idioma de sus padres y abuelos. “Cantando en español, me siento cómoda y además he logrado todo lo que he soñado. ¿Por qué no seguir?”. Adelante, Becky G.

(FOTO) Se inició grabando temas en inglés, pero hoy lo hace en español

Concierto de Becky G en Lima



Cantante se presentará por primera vez en Lima y será una de las figuras del Festival Barrio Latino, el 1 de junio en el Club Cultural Lima en Chorrillos.