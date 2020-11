Durante la promoción de su nuevo tema junto a Ozuna, “No drama”, la cantante Becky G se animó a opinar sobre el divorcio de su colega y amiga Janney Marín Rivera, más conocida como Chiquis.

La intérprete de “Sin pijama” dijo que tiene la certeza de que en su momento la propia Chiquis hablará sobre el tema. “Primero quiero decir que no es mi lugar hablar sobre las vidas de otros, aunque sí es como mi familia, es mi amiga. Nosotros sabemos cómo es Chiquis y cuando ella esté lista para hablar sobre esas cosas ella lo va hacer, a su manera, y la otra que quiero decir es que ¡no drama!”, dijo Becky G a MezcalTV, según declaraciones recogidas por la revista People.

Al ser consultada sobre si mantiene discusiones con su novio, Becky G respondió: "No, soy el tipo de persona que si algo me cae mal, pues me voy, ni voy a gastar mi tiempo y por eso me encanta [la canción] “No drama”, decir que ‘aquí conmigo no’".

En otro momento, la cantante y compositora estadounidense expresó su emoción por su nuevo trabajo junto Ozuna y describió al cantante como una persona “tranquila, trabadora y muy humilde”.

“Honestamente, el fan dentro de mí todavía está procesando que tengo una canción con Ozuna, porque yo por mucho tiempo he sido una súper fan de él, de su música y ahora [he podido] conocerlo más como persona. Es tranquilo, muy trabajador, muy humilde. Creo que [los fans] van a disfrutar esta canción y el video. Siempre estoy diciendo que no drama es mi ‘mood’ de 2020”.

Becky G no confirmó su presencia en los premios Latin Grammy, donde fue nominada a la mejor canción urbana por “Muchacha”, su colaboración con Gente de Zona. “Si voy (a los Latin Grammy) porque me siento cómoda, y si no voy, pues es porque todavía no me siento lista. Yo soy súper miedosa, desde el principio de la cuarentena yo he estado súper seria de todo”, acotó.

