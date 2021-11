La exjurado de “Reinas del show”, Belén Estevez, volvió a tener un altercado EN VIVO con Janet Barboza. Ocurrió cuando fue invitada al programa “América Hoy” para hablar de la última gala de “El artista del año”, donde fue eliminado el cantante Christian Domínguez.

Durante su intervención, la bailarina aseguró que le gustó más la presentación de Christian Domínguez que la de Elías Montalvo, a quien le dijo que no lo había visto a la altura del grupo Combinación de La Habana.

“¿Te gustó la presentación de Elías? A mi me gustó mucho más la de Christian. Yo siento que Combinación de La Habana es una agrupación que viene trabajando desde hace mucho tiempo juntos, es difícil acoplarse. Me parece que no estuviste a la altura”, comentó Estevez.

Ante esta declaración, Janet Barboza intentó interrumpir el comentario de Belén, pero la bailarina argentina no dudó en hacer frente a la conductora de “América Hoy” y siguió hablando.

“Discúlpame, déjame terminar por favor, déjame terminar de hablar porque le quiero decir algo... Yo siento que se contuvo mucho por no fallar en lo vocal y siento que bajó la energía del show”, aclaró Belén.

Cabe señalar que tras este momento, la conductora Janet Barboza y Belén Estevez no tuvieron problemas en continuar con el programa. Más adelante en “América Hoy”, Gisela Valcárcel se enlazó para hablar sobre la eliminación de “El artista del año”.

