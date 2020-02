Belén Estévez llenó de elogios a Yahaira Plasencia por su presentación en “Divas” de “Esto es guerra” y decidió bromear sobre los polémicos zapatos blancos que la salsera lució durante Premios Lo Nuestro, pero no imaginó su reacción.

“Yahaira, eres una bárbara, tú eres impresionante (...) no puedo dejar de preguntarte: ¿por qué te pusiste en los Premios Lo Nuestro zapatos blancos?", preguntó la bailarina profesional.

Aparentemente, la “reina del totó” no se lo tomó muy bien y no solo no explicó por qué utilizó estos zapatos, sino que gritó una contundente frase: “La verdad, para todo el Perú, ¡porque me dio la gana!”,

Pese a la respuesta de Yahaira Plasencia, Belén Estévez insistió en cuestionarla: “Una más, el hilo negro que salió de acá, ¿qué pasó, era un tatuaje?”.

Yahaira Plasencia, entre risas, respondió: “Era del vestido, no lo habían cosido bien. Ja ja ja”.

Belén, por su parte, le pidió disculpas por preguntarle sobre el vestido en pleno programa: “Yo dije cuando la ve después le voy a preguntar, discúlpame que lo haga en vivo”. “No te preocupes, mi amor”, le respondió la salsera.

