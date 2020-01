Belén Estévez causó polémica por comentar una publicación que realizó el millonario árabe Yaqoob Mubarak. Ella le puso un emoji de corazón en una de sus publicaciones sobre Perú.

Sin embargo, en entrevista con diario Ojo, la bailarina negó conocer a Yaqoob Mubarak. “No, absolutamente nada (con él). A mí me gusta cualquier hombre, no tengo problema, pero no (somos amigos)".

“Él hace una labor hermosa, espectacular, a mí me encanta una persona, sea hombre o mujer, que ayuda al prójimo, merece todo mi respeto, mi admiración y mi corazón completo”, agregó.

Sin embargo, Belén Estevez señaló que no conoce al millonario árabe, pero que admira su deseo de ayudar a la gente: “No lo conozco, no sé. Es super guapo, claro que sí. La labor que él hace enamoraría a cualquier mujer, a mí me encanta ayudar, tenemos eso en común”.

Asimismo, la bailarina contó que eliminó la publicación que hizo en el Instagram de Yaqoob Mubarak porque no le daban atención al mensaje que él puso primero: “Se estaba empañando la labor que él hace y me parecía que no tenía nada que ver”.

Durante toda la entrevista, Belén Estévez se mostró muy nerviosa al responder, pero la peor parte fue cuando le preguntaron si Yaqoob Mubarak le había escrito por DM, ya que ella se sonrojó y se mostró avergonzada.

Video: Marisol Mayta