Belén Estevez se pronunció tras su reencuentro con Waldir Felipa en “Reinas del Show” el último sábado 21 de agosto. La jurado del reality admitió que fue “raro” y “lindo” bailar con su expareja.

“Estoy agotada, estoy cansada, me agarraron fría, me duelen todas las piernas”, explicó Belén Estevez, quien reveló que no había practicado:

“Qué voy a practicar, me muerto, imagínate, si hubiera practicado no hubiera hecho eso (...) La coreografía no me la acordaba nada, me dejé guiar por él porque él sí se acuerda, me dejé guiar, me dejé llevar”, manifestó.

Sobre el reencuentro con su expareja, Belén Estevez admitió que fue “raro” y “lindo”: “(Estoy) tranquila, pero bueno, muchas emociones se reviven en la pista de baile”.

Asimismo, aseguró que no tiene nada malo que decir de Waldir Felipa: “Siempre voy a tener palabras lindas con personas que estuvieron en mi vida. Nunca voy a hablar mal de alguien que fue no solo mi pareja de baile sino mi pareja en la vida real, más allá del reality. No, nunca voy a decir nada malo de él”.

