¡Más que feliz! Belén Estevez decidió compartir con sus seguidores la emoción que sintió al ser vacunada con su segunda dosis contra el COVID-19. La jurado de ‘Reinas del Show’ comentó los motivos por los que decidió vacunarse e invitó a todos los ciudadanos a cuidar de sus vidas.

“Me siento enormemente emocionada, ya que gracias a Dios, ayer tuve la bendición de ser inoculada con la 2da. dosis de la vacuna de Sinopharm. Y para los que me preguntan por qué me apliqué esa vacuna, ahí va mi respuesta”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, la modelo argentina realizó una reflexión sobre la inoculación y aseguró que es necesario vacunarse para poder prevenir consecuencias peores con esta terrible enfermedad.

“Me vacuno porque amo la vida, y lo hago con el laboratorio que me toque, ya que el virus no conoce de marcas. Me vacuno por todas las personas que fallecieron y con ellos se fueron sus sueños sin cumplir, porque el virus los sorprendió antes de recibir la vacuna. Me vacuno en memoria de todos los que soñaron con esa oportunidad”, agregó.

“Las vacunas salvan vidas, sin importar de qué laboratorio provengan. VACÚNENSE si quieren cuidar su vida y la de los que aman, y recuerden que a pesar de tener aplicadas las 2 dosis, aún debemos seguir cuidándonos”, finalizó.

