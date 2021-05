La noche del lunes 3 de mayo un tramo de la controvertida Línea 12 del Metro de Ciudad de México colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco, provocando que los últimos vagones del convoy se vinieran abajo, dejando un saldo preliminar de 23 personas muertas.

Ante este accidente en la Línea 12 del Metro de CDMX, la cantante Belinda recurrió a sus redes sociales para enviar un sentido mensaje de condolencias a los familiares de las víctimas, donde pidió a sus seguidores sumarse a cadenas de oraciones.

“Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de la Línea 12 del Metro. Todos enviemos nuestras oraciones por la recuperación de los heridos”, expresó la artista en su cuenta de Twitter.

Mi mas sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de #metrolinea12, todos enviemos todas nuestras oraciones por la recuperación de los heridos 🙏 — Belinda (@belindapop) May 4, 2021

El mensaje de Belinda abrió el debate en Twitter. Unos cibernautas se sumaron al pedido de oración de la cantante, mientras que otros usuarios criticaron el pronunciamiento de la intérprete de “Sapito”.

“Creo que lo que hacen falta son acciones, no comentarios. Un comentario no va a sanar a los heridos, no va a revivir a los muertos, no va a hacer que los responsables del mal mantenimiento del metro paguen por la mala administración, se necesita acción, no palabras”, señaló un tuitero.

Belinda no se quedó de brazos cruzados y respondió a los haters con otro mensaje público. Ella resaltó la importancia de la oración.

“Qué triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor, estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida, para la gente que tenemos FE son muy importante las oraciones”, sentenció la novia de Christian Nodal.

