El futbolista de Alianza Lima, Beto Da Silva, es el nuevo protagonista de un ampay junto a la modelo Ivana Yturbe.

Los coqueteos entre ellos se han notado en las redes sociales y ahora ambos fueron captados juntos por primera vez.

Los 'urracos' se acercaron a la pareja para preguntarles si estaban pasando la cuarentena juntos, pero solo Beto Da Silva respondió al respecto.

"Con ella no, no me has visto salir de su casa", dijo el deportista.

Luego, Beto Da Silva perdió los papeles e intentó tapar la cámara de Magaly: "corta hermanito, de verdad".

El futbolista se excusó diciendo que vivía cerca y que ella estaba mal de salud.