Susana Umbert, gerente de Producción de Entretenimiento en Latina, descartó que haya algún “coqueteo” de Beto Ortiz con América Televisión y que él pueda ser figura de ese canal. Esto a razón por los tuits que han compartido con Mariana Ramírez del Villar, en los que ambos se han halagado y felicitado por su trabajo en la televisión.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beto con Latina? Porque por ahí comentan que Mariana Pérez del Villar, productora de ProTv, lo quiere, como que estarían en coqueteos… No está en coqueteos con Beto. Si lo dicen por lo que me escribió a mí, pues Mariana y yo somos amigas, quiso elogiarnos y yo se lo agradezco, nada más.

Pero por ahí estarían en coqueteos... No, créeme que ha sido en verdad una demostración de amistad. No es lo que mucha gente piensa.

Con respecto a “Peluchín”, ¿qué opinión te merece que a veces critique severamente a algunas mujeres? No veo que Rodrigo moleste a nadie.

Porque siempre se manda feo con Sheyla Rojas… Mira, de verdad que no, aparte no estoy de acuerdo con lo que dices porque Rodrigo es nuestro talento. Es tremendo talento, es una persona que opina sobre farándula, pero no entra en guerras.

Entonces, lo respaldas… Sí, siempre.

Susana Umbert lanzará este año un programa nocturno que se sumará a otro de los lanzamientos de Latina. El 17 de agosto sale “¡Se pone bueno!” con Christian Domínguez y Pamela Franco.