David “Pantera” Zegarra se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y la primera pregunta a la que tuvo que enfrentarse fue sobre la pelea que protagonizó con Jonathan Maicelo.

“¿Te metió una cachetada Jonathan Maicelo?”, le preguntó Beto Ortiz.

El boxeador admitió que sufrió una agresión física, pero antes de explicar lo que ocurrió, Beto Ortiz contó que se había distanciado de Jonathan Maicelo.

“Yo soy muy amigo de Jonathan, como sabrás. Estamos peleados, no sé si sabrás, pero no quiero que él piense que porque estamos distanciados te invito a ti para que tú le pegues”, comentó el conductor.

“Pantera" Zegarra no dudó en arremeter contra el boxeador y lanzó un fuerte comentario: ”Espero que no te amistes porque no ganarías nada amistándote con él".

Sin embargo, Beto Ortiz dijo que él decidiría si se amistaba con Maicelo: “Esa es una decisión mía y de Jonathan”.

“Siempre he criticado su forma de comportarse, su forma de actuar”, comentó “Pantera”.