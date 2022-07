Sin pelos en la lengua. Beto Ortiz no se calló nada y se refirió al reciente Mensaje a la Nación que dio el presidente Pedro Castillo por Fiestas Patrias. Y es que recordemos que distintas figuras del medio criticaron al Jefe de Estado y hasta lo tildaron de “soberbio”.

“Castillo está aterrorizado. Él que ha escrito el discurso ha tratado de darle una imagen de fortaleza que no tiene. En este momento Castillo es un pobre hombre ya condenado”, comenzó diciendo el periodista.

“El hecho de que ha estado aterrado lo prueba la omisión del último párrafo que estaba destinado a que él diera la impresión de que estaba del lado de la justicia y que llamaba a los prófugos a entregarse. No tuvo los ‘cojones’ de leerlo porque es un hombre aterrado”, agregó.

Por otra parte, el conductor de Willax TV señaló que el profesor chotano “fue lo peor que le pudo pasar al país”, y que ve muy difícil que deje su cargo como la máxima autoridad del país.

“Yo prefiero ser pesimista, porque en mi condición de exiliado la espera puede ser desesperante. Yo sé perfectamente que para el ama de casa que tiene que hacer el mercado todos los días, Castillo es la peor pesadilla, pero para los que estamos lejos, esperar es lo peor”, expresó para Trome.

“Castillo es un cáncer terminal, es un cáncer que ha hecho metástasis y no nos lo vamos a extirpar tan fácilmente. Se van a agarrar con uñas y dientes y pienso que la salida va a ser sangrienta, no va a ser con una decisión del Congreso. Los rojos no se van tan fácilmente”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO